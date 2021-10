Giornate Fai d' autunno | a Siracusa weekend alla scoperta dei ' segreti' di Capo Santa Panagia

(Di giovedì 14 ottobre 2021)- ' Idi: il mare, la pietra, gli uomini '. Questo il filo conduttore del luogo visitabile nelluogo aretuseo nell'ambito delleFai d', in ...

SIRACUSA - ' I segreti di Capo Santa Panagia: il mare, la pietra, gli uomini '. Questo il filo conduttore del luogo visitabile nel capoluogo aretuseo nell'ambito delled'autunno , in programma nel fine settimana di sabato 16 (ore 10 - 17) e domenica 17 ottobre (ore 10 - 16,30). Dopo una chiusura durata circa 40 anni , per asseriti 'problemi gestionali',...Progetto Sea - ty partecipa alledautunno 2021 con una visita speciale dedicata al mare e alla spiaggia.Domenica 17 ottobre, dalle 9 alle 18, nella piazza centrale del paese l’appuntamento con la carovana di L’Eco di Bergamo e Eppen: incontri, abbonamenti a prezzo speciale e Caffè Poli ...ROMA – I Giovani del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture, propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione delle Giornate d’Aut ...