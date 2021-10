Giornalismo in lutto | è morto a 59 anni Gianluigi Gualtieri | conduttore di lungo corso del TG5

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La notizia non giunge propriamente inaspettata, ma lascia comunque senza parole. E’il giornalistae caporedattore del Tg5, che da tempo combatteva contro una grave malattia. Leggi anche ->nel mondo del: ad 83muore Gaia Servadiosi era fatto apprezzare fin dal 1992 quando aveva cominciato la sua carriera proprio dal neo-fondato TG5. Il suo volto era diventato conosciuto e apprezzato dal pubblico che seguiva il telegiornale a casa. E in questi minuti la grande famiglia italiana (legata al mondo dele non) sta manifestando il suo cordoglio sui social. Il cordoglio dei colleghi: da Clemente Mimun a Cesara ...