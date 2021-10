Ginnastica, Mondiali 2021: Nina Derwael non difende il titolo, Black e De Jesus stop. Giappone all star, c’è Murakami (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono diverse le assenze di lusso ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Abbiamo già parlato dello squadrone statunitense privo delle sue stelle (Sunisa Lee, Simone Biles, Jade Carey, MyKayla Skinner) e delle migliori cinesi (Guan Chenchen e Tang Xijing), oltre che delle britanniche di punta (le gemelle Jessica e Jennifer Gadirova, ad esempio), ma spicca anche la rumorosa mancanza della belga Nina Derwael. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e due volte Campionessa del Mondo (2018 e 2019) ha deciso di non essere della partita. La Libellula di Sint-Truiden si è chiamata fuori poiché stanca dopo i Giochi e bisognosa di riposo (scelta comprensibile, fatta anche da tante altre atlete di punta). La dominatrice degli staggi non ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono diverse le assenze di lusso aidiartistica, in programma a Kitakyushu () dal 18 al 24 ottobre. Abbiamo già parlato dello squadrone statunitense privo delle sue stelle (Sunisa Lee, Simone Biles, Jade Carey, MyKayla Skinner) e delle migliori cinesi (Guan Chenchen e Tang Xijing), oltre che delle britanniche di punta (le gemelle Jessica e Jennifer Gadirova, ad esempio), ma spicca anche la rumorosa mancanza della belga. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e due volte Campionessa del Mondo (2018 e 2019) ha deciso di non essere della partita. La Libellula di Sint-Truiden si è chiamata fuori poiché stanca dopo i Giochi e bisognosa di riposo (scelta comprensibile, fatta anche da tante altre atlete di punta). La dominatrice degli staggi non ...

Advertising

ematr_86 : RaiSport coprirà i Mondiali di Ginnastica, queste le dirette sab #23ottobre 2021 09.10 WAG Apparatus Finals dirett… - ematr_86 : RaiSport coprirà i Mondiali di Ginnastica, queste le dirette gio #21ottobre 2021 11.00-14.00 WAG All Around Final… - ottopagine : Ginnastica, Mondiali: apre l'Italdonne, domenica tocca a Maresca e compagni #CastellammarediStabia - dreamombra : Lunedì iniziano i Mondiali individuali di ginnastica artistica e sono veramente carica a pallettoni ?? - zazoomblog : Ginnastica artistica Asia e Alice D’Amato tornano in Giappone. Dopo le Olimpiadi le gemelle all’assalto dei Mondial… -