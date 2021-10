Ginnastica | Mondiali 2021 | Melnikova e Urazova per il bis da instancabili Campionesse Olimpiche E le novità russe…

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Angelinae Vladislavasono tra le pocheche hanno deciso di non fermarsi dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, continuando così ad allenarsi per due mesi in modo da prendere parte aidiartistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Stiamo parlando di due, grandi trascinatrici di una magia Russia che due mesi fa ha rotto il dominio degli USA nella gara a squadre. Angelinaè la grande veterana, la capitana indiscussa di quel trionfo e capace di mettersi al collo altre due medaglie di bronzo (all-around e corpo libero). La 21enne ora insegue quell’alloro dorato in ambito iridato che le è sempre sfuggito: doppio argento con la squadra ...