Giappone | produzione industriale agosto rivista a -3 | 6%

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Risulta peggiore delle attese ladelle fabbrichesi ad. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industriase (METI), l’indice destagionalizzato dellaè sceso del 3,6% su base mensile, rispetto al -3,2% indicato dalla stima preliminare e dal consensus. Nel mese precedente l’attivitàaveva registrato una diminuzione dell’1,5%. Su base annuale il dato non destagionalizzato dellaè in aumento dell’8,8%. La capacità di utilizzo segna una variazione di -3,9% su base mensile, dal -3,4% precedente. Le consegne registrano un -4,4% e le scorte un -0,1% su base mensile. La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione del +3,7%.

