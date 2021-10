Gianluigi Gualtieri | il giornalista del Tg5 si è spento all' età di 59 anni

(Di giovedì 14 ottobre 2021), caporedattore e conduttore televisivo italiano, è deceduto dopo una lunga lotta contro una malattia sconosciuta.è morto all'età di 59dopo una lunga malattia di cui ancora non sappiamo niente: quasi trent'fa il, caporedattore e conduttore televisivo italiano era stato uno tra i primi ad entrare a far parte della squadra del Tg5 nel 1992., descritto da tutti come un "uomo e unperbene, vulcanico, ironico e generoso", lascia due figli. La terribile notizia è stata data dal direttore del Tg5 Clemente Mimum che ha scritto sul proprio account Twitter: "Se n'è andato il nostro, un bravo ...

è morto all'età di 59 anni dopo una lunga malattia di cui ancora non sappiamo niente: quasi trent'anni fa il giornalista, caporedattore e conduttore televisivo italiano era stato ...morto nelle scorse ore, un noto giornalista, ha condotto per anni il tg5. "Caporedattore, conduttore,era soprattutto un uomo e un giornalista perbene vulcanico, ironico e generoso. Lascia due ...Un momento triste per Canale 5, sono stati i suoi colleghi a dare la notizia: "Lascia due figli e per tutti noi un grande vuoto" ...Addio a Gianluigi Gualtieri, storico volto del TG5 della cui squadra aveva fatto parte dal 1992, morto a 59 anni a causa di una malattia.