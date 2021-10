Gianluigi Gualtieri | chi è il giornalista del Tg5 morto di recente? Età | moglie | figli | malattia | malore

Advertising

fanpage : Morto il giornalista Gianluigi Gualtieri, noto al pubblico del Tg5 - tuttopuntotv : Lutto a Mediaset, muore il giornalista del TG5 Gianluigi Gualtieri: l’annuncio #Canale5 - Novella_2000 : È morto un famoso giornalista del TG5: aveva 59 anni - paoloigna1 : Grave lutto al Tg5: è morto il conduttore Gianluigi Gualtieri - msn_italia : Grave lutto al Tg5: è morto il conduttore Gianluigi Gualtieri -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluigi Gualtieri

Lutto al Tg5 e a Mediaset : è morto a soli 59 anni, volto storico del tg di Canale 5 fin dalla fondazione, nel 1992, accanto a Enrico Mentana e Lamberto Sposini. Caporedattore e conduttore, è stato stroncato da una lunga malattia. ...morto il noto giornalista Mediaseta 59 anni, scomparso nelle scorse ore dopo una lunga malattia. La terribile notizia è stata data dal direttore del Tg5 Clemente Mimum, che sul suo account Twitter ha scritto: "Se n'...Ci ha lasciati Gianluigi Gualtieri: addio allo storico giornalista di TG5, ricordato dai colleghi per la sua bontà e professionalità.Era un bravo giornalista, uomo per bene e carissimo amico. La sua collega Cesara Buonamici, invece, in apertura dell’edizione serale in onda oggi, l’ha ricordato con queste parole (dichiarazioni ripor ...