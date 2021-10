GIANLUCA LIGUORI | L’INFLUENCER CHE MUOVE GLI INFLUENCER

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Senza dubbio nel mondo di oggi, le figure professionali che detengono il potere dire le masse verso nuovi prodotti, servizi e linee di pensiero sono proprio glis. Questa misteriosa ed affascinante attività negli ultimi 10 anni, grazie all’incalcolabile incremento della presenza quotidiana media sui social network, ha raggiunto i vertici di desiderabilità e di ambizione da parte di tutti coloro che puntano ad un lavoro autogestito totalmente in semplicità con uno smartphone e una buona connessione ad internet. Ma come si diventa unprofessionista da milioni di followers e soprattutto chi sono le menti dietro queste figure che conoscono così profondamente l’animo umano tale da poterlo dirigere influenzando i mercati? Da fuori chiunque potrebbe pensare che si tratti principalmente di qualche click mixato ad ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : GIANLUCA LIGUORI

Avvisatore.It

...(SAN QUIRICO BURLANDO 1959) AIELLO DAVIDE (SORI) MILONE LUCA (SORI) TARICCO FEDERICO (SORI)... F.) DROMMI(BORGORATTI) RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI) DONDERO COSIMO (CALVARESE 1923) DUO ...PESCARA " Questa mattina, il Questore Luigiha consegnato gli attestati premiali al personale distintosi in servizio, non consegnati, a ...LADONNA CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: "...Morto a 59 anni il conduttore del Tg5, che era anche caporedattore e che lavorava presso la testata sin dall’inizio della sua carriera ...L'incontro è stato promosso dalla P.A. Papa Charlie nell’ambito della giornata celebrativa per i 30 anni di attività dell’organizzazione di volontariato di protezione civile che si è tenuta presso l’A ...