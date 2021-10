Giallo di Potenza | il compagno di un’amica di Dora | ‘Voleva lasciare il fidanzato’

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nell’ultima puntata del noto programma Mediaset Mattino 5 si è parlato deldiche ha visto come vittima la giovaneLagreca (30 anni). La donna è caduta da un balcone del quarto piano di un palazzo di. La disgrazia è avvenuta presso l’appartamento di proprietà del fidanzato di, Antonio Capasso. A Mattino 5 ildidella vittima ha affermato come la 30enne avesse intenzione diAntonio. A detta dell’uomo,potrebbe essersi opposta a qualcosa.di: la presunta gelosia di Antonio A Mattino 5 è intervenuto il fidanzato didiLagreca. L’uomo ha reso noto come il fidanzato della ...

Advertising

giuliog : RT @storie_italiane: Giallo di Potenza: Dora si sarebbe aggrappata al parapetto prima di precipitare. Continuano le indagini degli inquire… - storie_italiane : Giallo di Potenza: Dora si sarebbe aggrappata al parapetto prima di precipitare. Continuano le indagini degli inqu… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Giallo di Potenza, i messaggi di Dora all'amica: 'Ci siamo lasciati, mi ha rivolto parole brutte' #PomeriggioCinque h… - MediasetTgcom24 : Giallo di Potenza, i messaggi di Dora all'amica: 'Ci siamo lasciati, mi ha rivolto parole brutte'… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Giallo di Potenza, l’avvocato del fidanzato: 'Ha cercato di trattenere Dora, ma non ce l’ha fatta' | Il perito: 'Non c… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Potenza

TGCOM

Leggi Anchedi, l'avvocato del fidanzato: 'Ha cercato di trattenere Dora, ma non ce l'ha fatta' - Il perito: 'Non ci sono segni di colluttazione' Leggi Anchedi, i ...Leggi Anchedi, l'avvocato del fidanzato: 'Ha cercato di trattenere Dora, ma non ce l'ha fatta' - Il perito: 'Non ci sono segni di colluttazione' Leggi Anchedi, i ...Dora Lagreca aveva inviato dei messaggi lamentandosi del rapporto con il fidanzato, dal quale si era separata prima di morire. Nelle sue parole, i dettagli di un rapporto burrascoso. Noi e i nostri fo ...Vigevabo, giovedì pomeriggio (ore 18.30) sarà alla Cavallerizza: «Viviamo un periodo di transizione, oltre all’emergenza è in atto un forte cambiamento» ...