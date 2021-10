GFVip, ‘Non era italiano ovviamente…’, frase razzista di Jessica? Cosa voleva intendere? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una frase pronunciata nella casa sta facendo discutere sul web. Questa volta a finire al centro delle polemiche è Jessica. LEGGI ANCHE:– GF Vip, Lulù si rivolge così a Jessica e indigna tutti Una delle sorelle Selassié, durante una discussione ha pronunciato una frase equivoca. https://twitter.com/SSUUSSSY/status/1448441235602120707Nel video che gira anche sui social, si sente Jessica dire “Non era italiano ovviamente, potete immaginare cos’era”, riferito a una persona. Gli utenti sui social si sono infuriati perché la frase sembrerebbe razzista. Nessuno ha reagito alle parole di Jessica. Solo poco tempo fa le stesse persone si erano scagliate contro Soleil per l’uso giudicato improprio del termine ... Leggi su funweek (Di giovedì 14 ottobre 2021) Unapronunciata nella casa sta facendo discutere sul web. Questa volta a finire al centro delle polemiche è. LEGGI ANCHE:– GF Vip, Lulù si rivolge così ae indigna tutti Una delle sorelle Selassié, durante una discussione ha pronunciato unaequivoca. https://twitter.com/SSUUSSSY/status/1448441235602120707Nel video che gira anche sui social, si sentedire “Non eraovviamente, potete immaginare cos’era”, riferito a una persona. Gli utenti sui social si sono infuriati perché lasembrerebbe. Nessuno ha reagito alle parole di. Solo poco tempo fa le stesse persone si erano scagliate contro Soleil per l’uso giudicato improprio del termine ...

