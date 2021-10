GFVip, Manuel Bortuzzo e l'addio a Lulù Salassiè. Le sue parole: ecco cosa le ha detto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip Lulù Selassié tenta un nuovo avvicinamento a Manuel Bortuzzo e in lacrime chiede di avere un abbraccio. Manuel Bortuzzo però sembra ormai deciso a interrompere i rapporti: 'Tu ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Al Grande Fratello VipSelassié tenta un nuovo avvicinamento ae in lacrime chiede di avere un abbraccio.però sembra ormai deciso a interrompere i rapporti: 'Tu ...

GrandeFratello : Ennesimo confronto tra Manuel e Lulù: “Se la cosa non nasce, non nasce.” ?? #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - SimonaG10352011 : RT @Sterny2222: Non Manila che preferisce stare con Aldo e Manuel sul letto piuttosto che con le altre. Chissà che piano piano stia aprendo… - dilettamaneskin : prima volevate che Manuel allontanasse Lulu e fosse chiaro con lei perchè era pesante, e ora che lui è molto chiar… - SimonaG10352011 : RT @samanta_012: Comunque Manila, Aldo e Manuel sembrano troppo mamma, papà e figlio ???? #gfvip -