GFVip | la mamma di Soleil col megafono fuori dalla Casa ' Cosa dirà su Alex Belli?'

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladiha comunicato sui social che andrà con undela Cinecittà:lee come la prenderà? Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from ...

Advertising

allegrimarco9 : RT @Anna1717915623: Ma esattamente La Fico cosa vuole ? Mamma mia che pesantezza. Pensate a votare bene. #soleil #gfvip - SerenaRossi222 : RT @whereveryoume: #gfvip **Davi e Sole ridono e urlano** Raffaella: mamma mia, urlano sempre...ora vado a letto, almeno non li sento **Fr… - iolucetutenebre : RT @Anna1717915623: Ma esattamente La Fico cosa vuole ? Mamma mia che pesantezza. Pensate a votare bene. #soleil #gfvip - Patrizi22162899 : RT @Anna1717915623: Ma esattamente La Fico cosa vuole ? Mamma mia che pesantezza. Pensate a votare bene. #soleil #gfvip - cleoliv24 : RT @cleoliv24: Nicola :”3.40 ci vuole da Roma -Bolzano” Miriana :”Sei sicuro ? E con chi vuoi passare il Natale quest’anno?” Nicola:”Sicuri… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip mamma

Il Messaggero

Ladi Soleil ha comunicato sui social che andrà con un megafono fuori dalla casa dela Cinecittà: cosa le dirà e come la prenderà Soleil? Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from ...Ladi Soleil ha comunicato sui social che andrà con un megafono fuori dalla casa dela Cinecittà: cosa le dirà e come la prenderà Soleil? Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from ...La mamma di Soleil ha comunicato sui social che andrà con un megafono fuori dalla casa del GFVip a Cinecittà: cosa le dirà e come la prenderà Soleil? Foto: Ufficio ...La mamma di Soleil ha comunicato sui social che andrà con un megafono fuori dalla casa del GFVip a Cinecittà: cosa le dirà e come la prenderà Soleil? Foto: Ufficio ...