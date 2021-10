Gf Vip | Vera Miales risponde alle critiche di Guenda Goria | ” moralisti e finti”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ ritornata a farsi sentiree, dopo la sua comparsa al Gf Vip, ha rispostodi. Parole durissime. L’abbiamo vista in abito da sposa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Guenda Goria contro Vera Miales: 'Ha spettacolarizzato su una gravidanza inesistente' - infoitcultura : Guenda Goria contro Vera Miales: l’ex gieffina parla di “teatrino” al Grande Fratello Vip - infoitcultura : GF Vip, Amedeo Goria piange per Vera: l’attacco della figlia Guenda - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6: la verità sulla gravidanza psicotica di Vera Miales - #Grande #Fratello #verità #sulla - infoitcultura : GF Vip, Guenda Goria attacca Vera Miales: “Ha giocato sulla gravidanza” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Vera

... infatti, non era una semplice scuola di danza, ma unae propria Accademia dove i saggi ... Carmen Russo/ La strategia del "profilo basso" a GFpaga ma alla lunga... Dopo la chiusura della sua ...Miales si presenta al Grande fratelloin abito da sposa e Guenda la massacraMiales si è presentata al Grande fratellovestita con un abito da sposa e ha parlato di una gravidanza ...E' ritornata a farsi sentire Vera Miales e, dopo la sua comparsa al Gf Vip, ha risposto alle critiche di Guenda Goria. Parole durissime.Durante la puntata del Grande fratello vip in cui Pago è andato a trovare Miriana Trevisan la mamma del suo bambino, Nicola, i telespettatori si sono molto commossi per le parole che lui le ha ...