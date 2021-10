GF Vip, seduta spiritica in piena notte: cosa hanno visto Miriana e Giucas Casella (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella notte, al GF Vip, abbiamo assistito a qualcosa di totalmente soprannaturale: Giucas Casella e Miriana Trevisan hanno dato vita a una seduta spiritica, con tanto di riti esoterici e previsioni del futuro. Ma cosa sarà mai successo nella casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE:– cosa è successo dopo il rito di Giucas Casella: la scelta di Sophie su Gianmaria Al GF Vip abbiamo visto una seduta spiritica messa in atto da Miriana Trevisan e poi da Giucas Casella, che hanno scrutato nel futuro degli altri coinquilini. Photo Credits: per gentile concessione ... Leggi su funweek (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella, al GF Vip, abbiamo assistito a qualdi totalmente soprannaturale:Trevisandato vita a una, con tanto di riti esoterici e previsioni del futuro. Masarà mai successo nella casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE:–è successo dopo il rito di: la scelta di Sophie su Gianmaria Al GF Vip abbiamounamessa in atto daTrevisan e poi da, chescrutato nel futuro degli altri coinquilini. Photo Credits: per gentile concessione ...

