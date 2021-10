GF Vip, per Miriana e Giucas Casella seduta spiritica in piena notte: cosa hanno visto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad una seduta spiritica messa in atto in piena notte da Miriana Trevisan e poi da Giucas Casella , che hanno scrutato nel futuro degli altri coinquilini, e in ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad unamessa in atto indaTrevisan e poi da, chescrutato nel futuro degli altri coinquilini, e in ...

Advertising

fattoquotidiano : Guida galattica per evasori fiscali: cosi i vip diventano offshore - cupofmini : RT @StalkerAnsya: Non riesco proprio a mandar giù il fatto che ormai vengano chiamati cani e porci a doppiare film d’animazione solo per at… - franca46267564 : RT @SimoneMoriOff: Pessima #Vanessa #Incontrada che ieri si è prestata con grasse risate alla consegna del tapiro ad #AmbraAngiolini per la… - straysamurai : RT @StalkerAnsya: Non riesco proprio a mandar giù il fatto che ormai vengano chiamati cani e porci a doppiare film d’animazione solo per at… - Butterf54789963 : RT @SimoneMoriOff: Pessima #Vanessa #Incontrada che ieri si è prestata con grasse risate alla consegna del tapiro ad #AmbraAngiolini per la… -