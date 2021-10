Gf Vip | Lulù Selassiè cerca il riavvicinamento con Manuel Bortuzzo | lui rifiuta

(Di giovedì 14 ottobre 2021)nelle ultime ore è ripartita l’attacco ed hato uncon, che dopo la puntata andata in onda lunedì 11 ottobre, aveva dichiarato di non volere la compagnia della ragazza. La principessa pare non aver capito il messaggio, dal momento che ha chiesto adi lasciarsi andare a maggiori dimostrazioni di affetto con lei, andando incontro all’ impassibilità diche si è categoricamenteto. Il discorso di: “Io voglio i tuoi abbracci”ha fatto una grande sforzo tentando di parlare nuovamente con, del quale ...

Al Grande FratelloSelassié tenta un nuovo avvicinamento a Manuel Bortuzzo e in lacrime chiede di avere un abbraccio. Manuel Bortuzzo però sembra ormai deciso a interrompere i rapporti: 'Tu fai il tuo e io ...Jessica, Lucrezia e Clarissa nei guai in vista la GF? Messa in discussione la dinastia... Nuovo capitolo del settimanale Oggi sulle Principesse ...Selassiè non molla Manuel Bortuzzo/ Scatta l'...