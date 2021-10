Gf vip | Guenda Goria si scaglia contro Vera Miales | “non ha sensibilità”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La nuova puntata del Gf vip 6 ha visto il gieffino Amedeoprotagonista di un confronto con la compagna,, sul rumor che in questi giorni la vedeva in attesa di un figlio inaspettato per lui, prorio su questo si è espressa la figlia del giornalista:. Nel chiarimento con, la modella ha ammesso di non essere incinta, a differenza di come lei lasciava intendere all’occhio pubblico nei giorni precedenti, ma la visita dinella Casa non è piaciuta alla figlia di Amedeo. Tanto che l’influencer ha rilasciato un commento critico sulla presenza che la moldava ha segnato nel reality, accusandola non velatamente di sfruttare la visibilità di suo padre in tv ai danni della sua famiglia, per poi non risparmiarsi delle considerazioni anche sul ...