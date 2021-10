GF Vip | arriva la dura replica della fidanzata di Amedeo Goria sulla gravidanza

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladimente alle critiche ricevute, non risparmiando neanche la figlia del compagno Torna a parlaresua presuntapsicotica Vera Miales, la modi origini moldaveconnte l’ultima puntata del GF Vip ha fatto molto discutere il confronto fra i due,nte il quale è emersa la verità (o presunta tale) sull’ipotesi che la Miales fosse in dolce attesa di. La moera stata paparazzata con un abito bianco aderente che metteva in risalto un pancino alquanto ambiguo. In tantissimi hanno immediatamente pensato che fosse dunque incinta, ...

La notiziada una delle concorrenti all'interno del Grande Fratello6 , vale a dire Sophie Codegoni. L'ex tronista e modella Sophie Codegoni è una delle protagoniste di questa edizione del ...Giovedì 14 ottobre , in prima serata su Canale 5,l'ultimo appuntamento con il programma televisivo Star in the star . Alla conduzione della ... I, di cui non si conosce la vera identità, ...Antonella Fiordelisi: presto nuova concorrente? Le parole di Sophie Codegoni Antonella Fiordelisi sembra essere uno dei nomi famosi che potrebbe varcare ...Al Grande Fratello Vip Lulù Selassié ha chiesto una nuova opportunità a Manuel Bortuzzo e dopo essere stata rifiutata è scoppiata in ...