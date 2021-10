GF Vip 6 | Lulù respinta ancora da Manuel

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuove scosse all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6; gli equilibri tra i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini sono sempre più precari. Nelle scorse ore Lucrezia è tornata a chiedere un confronto ache l’ha nuovamente allontanata mentre Gianmaria, nonostante sia un ragazzo impegnato, ha confessato di sentirsi molto attratto da Sophie. Nella prossima puntata del GF Vip 6, in onda in prima Articolo completo: dal blog SoloDonna

Jessica, Lucrezia e Clarissa nei guai in vista la GF? Messa in discussione la dinastia... Nuovo capitolo del settimanale Oggi sulle Principesse ...Selassiè non molla Manuel Bortuzzo/ Scatta l'...Manuel Bortuzzo non cambia idea.Selassiè ci riprova nella Casa del GF, non si arrende all'idea del sentirsi rifiutata, ma lui la gela : 'I tuoi abbracci sono senza senso'. La principessa dopo solo 48 ore torna alla carica ...