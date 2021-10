GF Vip 2021 | Giucas Casella | «Da piccolo sono caduto in un pozzo e gridavo Mi ha salvato mia madre sordomuta grazie alla telepatia» – Video

(Di giovedì 14 ottobre 2021)- US Endemol Shine L’infanzia diè stata contraddistinta da un evento piuttosto traumatico. A circa 5 anni, il “mentalista” è infattiin unmentre sua, poco lontana, non poteva sentire le sue grida d’aiuto perchè. Una circostanza che, come ha raccontato al Grande Fratello Vip, gli avrebbe consentito di scoprire i suoi “poteri telepatici”. “Miaera. A quei tempi, non è che c’erano le scuole per sordomuti, non è che c’era l’alfabeto. Non esistevano. Avevo questa energia telepatica con mia“ ha dettoad alcuni dei suoi compagni, prima di spiegare quando si è accorto dei particolari “poteri empatici” ...

Advertising

espressonline : ?? ESCLUSIVO #PandoraPapers - Ecco i nomi dei vip italiani con i soldi offshore (l'inchiesta dell'Espresso) e… - repubblica : Pandora Papers, ecco i nomi dei vip italiani che hanno soldi offshore: grandi nomi del calcio e star dello spettaco… - fattoquotidiano : Guida galattica per evasori fiscali: cosi i vip diventano offshore - fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Tutta la verità sul latte: la parola agli esperti dopo le fake news su cancro e sordità rilanciate da Joe Squillo al Gran… - rally_timing : Aci Rally Monza, via alla vendita dei biglietti: c'è anche il VIP Paddock #WRC #AciRallyMonza #RallyTime -

Ultime Notizie dalla rete : Vip 2021

... in particolare in questo film diretta dal Lee Jee - woon del citato A Bittersweet Life e di Il buono, il matto e il cattivo e scritto che da Park Hoon - jung ( New World,, Night in Paradise). 5. ...Gf, regia lascia microfoni aperti per errore: 'Massa di imbecilli e cerebrolesi'. Concorrenti ... Amici, Veronica Paperini nella bufera: l'ex marito Fabrizio Prolli difende l'insegnante sui ...L’infanzia di Giucas Casella è stata contraddistinta da un evento piuttosto traumatico. A circa 5 anni, il “mentalista” è infatti caduto in un pozzo mentre sua madre, poco lontana, non poteva sentire ...Giucas Casella e Miriana Trevisan si sono dilettati in una seduta spiritica notturna, coinvolgendo alcuni inquilini del Grande Fratello Vip. Tra rivelazioni sull’amore, sul futuro e passaggi di energi ...