Germania | ifo | ripresa ancora lenta Accelerazione nel 2022

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nonostante i passi avanti fatti dalla fase più acuta della pandemia, ladell’economia tedesca èpiuttostoe bisognerà attendere ilper vedere una decisa. Lo si legge nel Joint Economic Forecast, un rapporto congiunto dei maggiori istituti di ricerca del Paese: German Institute for Economic Research (DIW Berlin), ifo Institute, Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel), Halle Institute for Economic Research (IWH) e RWI. Tra i principali fattori che stanno ralndo ladel PIL ci sono le strozzature dell’offerta per i prodotti intermedi, che ostacolano la produzione nel settore manifatturiero. Di conseguenza, stanno crescendo solo i settori dei servizi legati ai consumatori. Secondo il rapporto, la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Germania ifo

ilmessaggero.it

Lo si legge nel Joint Economic Forecast , un rapporto congiunto dei maggiori istituti di ricerca del Paese: German Institute for Economic Research (DIW Berlin),Institute, Kiel Institute for the ...Berlino, 14 ott 07:50 - Lapotrebbe ottenere entrate per 5 - 6 miliardi di euro all'anno dall'imposta minima globale del 15 per cento sulle grandi imprese, senza dover aumentare le tasse. È quanto si apprende da uno ...(Teleborsa) - Nonostante i passi avanti fatti dalla fase più acuta della pandemia, la ripresa dell'economia tedesca è ancora piuttosto lenta e bisognerà attendere il 2022 per vedere una ...(Teleborsa) - Il sentiment dei produttori di auto tedeschi e dell'indotto si è notevolmente raffreddato a settembre. Lo afferma l'Istituto di ricerca economica Ifo, indicando che il relativo indicator ...