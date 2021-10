Georgia: decine migliaia in piazza per rilascio Saakashvili (Di giovedì 14 ottobre 2021) decine di migliaia di persone si sono riunite a Tbilisi, capitale della Georgia, chiedendo la scarcerazione dell'ex presidente e leader dell'opposizione Mikheil Saakashvili. Lo riporta l'Afp, secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021)didi persone si sono riunite a Tbilisi, capitale della, chiedendo la scarcerazione dell'ex presidente e leader dell'opposizione Mikheil. Lo riporta l'Afp, secondo ...

Sikor, Pore e gli altri: i sovietici che combatterono come partigiani in Italia Il suffisso - vili è tipico degli abitanti della Georgia : Mosulishvili faceva parte infatti del ... un gruppo di georgiani fu mandato nella zona tra Ossola e Lago Maggiore, dove decine di loro ...

