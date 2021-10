Gattuso cercato da un club di A | la risposta

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo quattro sconfitte, due pareggi e una vittoria, il Genoa valuta l'ipotetico esonero di Davide Ballardini. Gennarocoach of SSC Napoli during the warm up prior to the Serie A football match between SSC Napoli and Cagliari Calcio at Diego Armando Maradona stadium in Napoli Italy, May 02nd, 2021. Photo Cesare Purini / Insidefoto CesarexPuriniTra gli indiziati spunta il nome dell'ex tecnico del Napoli, Gennaro, che dopo l'esperienza napoletana e la piccola parentesi alla Fiorentina non siede al momento su nessuna panchina. Ma a quanto pare, il tecnico calabrese avrebbe immediatamente respinto l'offerta ambendo ad altro. Questa è la notizia riferita da Calciomercato.com.