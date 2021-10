Gad Lerner sempre più ossessionato dal fascismo: «La libertà è l’ultima maschera della destra» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Com’è complicata la vita dell’intellettuale mainstream: sempre lì ad evocare il fascismo anche quando si appalesa come parodia. Un po’ come pretendere di voler suscitare tra gli spettatori di un cinema la suspence dell’Esorcista proiettando l’Esorciccio. È un esercizio in cui si lancia con ostinata dedizione Gad Lerner, che evidentemente ha bevuto fino in fondo la strampalata tesi di Umberto Eco sul «fascismo eterno». Sia come sia, è un fatto che il giornalista la butta sempre lì, sul Ventennio nero. Una vera ossessione, la sua. Soprattutto dopo aver scoperto con sorpresa mista a raccapriccio il «richiamo alla nozione di libertà» da parte della destra di Giorgia Meloni. «Quella della Meloni è un capovolgimento semantico» Già, come si ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Com’è complicata la vita dell’intellettuale mainstream:lì ad evocare ilanche quando si appalesa come parodia. Un po’ come pretendere di voler suscitare tra gli spettatori di un cinema la suspence dell’Esorcista proiettando l’Esorciccio. È un esercizio in cui si lancia con ostinata dedizione Gad, che evidentemente ha bevuto fino in fondo la strampalata tesi di Umberto Eco sul «eterno». Sia come sia, è un fatto che il giornalista la buttalì, sul Ventennio nero. Una vera ossessione, la sua. Soprattutto dopo aver scoperto con sorpresa mista a raccapriccio il «richiamo alla nozione di» da partedi Giorgia Meloni. «QuellaMeloni è un capovolgimento semantico» Già, come si ...

Advertising

Adnkronos : Gad Lerner: '#Meloni come Mussolini prima del '22'. - SecolodItalia1 : Gad Lerner sempre più ossessionato dal fascismo: «La libertà è l’ultima maschera della destra»… - GkzDracula : @GiorgiaMeloni In questa foto Gad Lerner pare abbia fumato di brutto. - MauroPetricca : RT @ElenaChiorino: Delirante Gad Lerner!! La sinistra è talmente lontana dalla realtà che non riesce a tollerare chi invece si occupa dei p… - pabloangel71 : RT @ElenaChiorino: Delirante Gad Lerner!! La sinistra è talmente lontana dalla realtà che non riesce a tollerare chi invece si occupa dei p… -