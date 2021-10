Gabriel Garko | il nuovo fidanzato ha un nome Beccato per strada insieme a lui

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La notizia l’aveva lanciatain persona durante una sua intervista rilasciata a Verissimo. “Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale – aveva confidato da Silvia Toffanin – Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto”. Alla domanda se potrebbe essere la persona giusta, anche forse per costruire un futuroconfidava: “Spero di sì, perché mi piace veramente tanto”. Ilera rimasto avvolto nel mistero. Ma ora sembra che sia pronto ad uscire fuori. Perl’ultimo anno è stato particolarmente intenso. Proprio un anno fa, in occasione della sentita partecipazione al Grande Fratello Vip, ...