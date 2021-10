G20, scatta l?allarme per i violenti: Roma sarà blindata con 500 militari (Di giovedì 14 ottobre 2021) A un giorno dall?entrata in vigore dell?obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro, al Viminale si fanno i conti con le criticità della manifestazione del 9 ottobre scorso, quando... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 ottobre 2021) A un giorno dall?entrata in vigore dell?obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro, al Viminale si fanno i conti con le criticità della manifestazione del 9 ottobre scorso, quando...

