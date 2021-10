G20 del commercio a Sorrento | la presidenza italiana promuove il rilancio del multiculturalismo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) di Nicola Rivieccio “Non solo il G20 di oggi, ma in generale ladel G20 ha sancito un grande successo che è ildel multilateralismo. La dichiarazione approvata oggi significa che tutti i Paesi e le organizzazioni sedute intorno al tavolo convergono sull’esigenza di introdurre alcune riforme: questo non era affatto scontato quando abbiamo incominciato a negoziare”. Così il Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio a conclusione dei lavori della ministeriale G20svoltosi ache ha puntato ad essere un trampolino di lancio positivo della 12° Conferenza ministeriale del World Trade Organzation (WTO) in programma a Ginevra dal 30 novembre al 3 dicembre, momento chiave per rilanciare il sistema commerciale ...

Con la presidenza italiana del G20 si è riusciti ad approvare l'accordo politico finale per introdurre, da fine 2023 " questo è l'obiettivo - la minimum tax globale sui profitti delle imprese ...'Invece di vaccinare coloro che sono già vaccinati dobbiamo vaccinare coloro che corrono il rischio più alto' dice e sottolinea, inoltre, che 'i Paesi del G20 possono sostenere l'obiettivo di ...