Furti, in poche ore Carabinieri compiono tre arresti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – Nella giornata di ieri, in poche ore, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato tre persone con l’accusa di furto aggravato. Nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, ad esito di un servizio di osservazione e pedinamento, hanno arrestato due cittadini romeni, un 35enne e una 32enne, entrambi senza fissa dimora, notati in atteggiamento sospetto mentre passeggiavano in via delle Muratte, in prossimità della Fontana di Trevi. La coppia, poco dopo, avvicinava alle spalle un gruppo di turisti e sfilava il portafogli dalla borsa di una turista americana di 52 anni. I Carabinieri li hanno immediatamente bloccati recuperando la reFurtiva, riconsegnata alla vittima. In serata, invece, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – Nella giornata di ieri, inore, idella Compagnia Roma Centro hanno arrestato tre persone con l’accusa di furto aggravato. Nel pomeriggio, idella Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, ad esito di un servizio di osservazione e pedinamento, hanno arrestato due cittadini romeni, un 35enne e una 32enne, entrambi senza fissa dimora, notati in atteggiamento sospetto mentre passeggiavano in via delle Muratte, in prossimità della Fontana di Trevi. La coppia, poco dopo, avvicinava alle spalle un gruppo di turisti e sfilava il portafogli dalla borsa di una turista americana di 52 anni. Ili hanno immediatamente bloccati recuperando la reva, riconsegnata alla vittima. In serata, invece, idel Comando Roma Piazza Venezia hanno ...

Advertising

salernotoday : Sei furti d'auto in poche settimane a Nocera: indagine dei carabinieri - eurolex2015 : RT @ROSARIOIMBERGA3: Cosa Nostra ha attecchito per secoli in Sicilia Perchè lo stato assente i processi contro violenze, furti, assassini… - ROSARIOIMBERGA3 : Cosa Nostra ha attecchito per secoli in Sicilia Perchè lo stato assente i processi contro violenze, furti, assassi… - notizieroma24 : Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Gruppo di Roma finalizzati alla prevenzione e al contrasto d… -