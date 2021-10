Francia: Le Pen, resterò in politica anche se perdo elezioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Marine Le Pen, candidata per la terza volta alle elezioni presidenziali francesi in vista del voto del 2022, ha detto oggi che "continuerà a fare politica" anche nel caso in cui non dovesse venire ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Marine Le Pen, candidata per la terza volta allepresidenziali francesi in vista del voto del 2022, ha detto oggi che "continuerà a farenel caso in cui non dovesse venire ...

