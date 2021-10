(Di giovedì 14 ottobre 2021)ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, in cui racconta la sofferenza della malattia che l’ha colpita, la cistite interstiziale e rivela anche una delle paure che più l’hanno attanagliata in questo periodo: quella di veder allontanare suoRocco, sempre di più, dal momento che l’ha vista annientata dal dolore. L'articolo proviene da City Roma News.

...'Nei tuoi occhi' che fa parte della colonna sonora del film 'Marilyn ha gli occhi' con Stefano Accorsi e Miriam Leone È uscito solo poco più di tre ore fa il video della canzone di...La battaglia contro la cistite interstiziale l'ha logorata negli ultimi 5 anni, periodo davvero complicato pered il marito Claudio Amendola. Una lotta che l'ha fatta soffrire, cadere, fatto pensare anche al suicidio e rialzarsi grazie all'aiuto del marito attore che non l'ha mai lasciata sola. ...È uno dei passaggi più toccanti della lunga intervista che il settimanale Oggi , in edicola da giovedì 14 ottobre, ha realizzato con Francesca Neri. La sua ancora di salvezza è stato appunto Claudio A ...Francesca Neri: “Ho avuto paura di perdere mio figlio, mi ha visto dolente e depressa” Francesca Neri ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, in cui racconta la sofferenza della malatt ...