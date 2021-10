Forza Nuova: Prodi, 'assalto come a Capitol Hill, violenza contro istituzioni' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Le immagini dei disordini sono impressionanti. Il problema è che abbiamo messo pochi poliziotti? E' un caso simile a quello del Campidoglio a Washington: una folla che vuole dimostrare di avere più Forza delle istituzioni. Non possiamo mica pensare che queste persone fossero disorganizzate. Questa è l'essenza di ciò che è capitato: violenza contro istituzioni". Così Romano Prodi a Piazza Pulita su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Le immagini dei disordini sono impressionanti. Il problema è che abbiamo messo pochi poliziotti? E' un caso simile a quello del Campidoglio a Washington: una folla che vuole dimostrare di avere piùdelle. Non possiamo mica pensare che queste persone fossero disorganizzate. Questa è l'essenza di ciò che è capitato:". Così Romanoa Piazza Pulita su La7.

