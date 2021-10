Forza Nuova | Castellino e Fiore | “Movimento non opera da 20 mesi”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Eravamo in piazza per protestare contro l’obbligo di green pass ma non come militanti diperché ilnonpiù da venti”. E’ quanto hanno sostenuto Giulianoe Robertonel corso dell’interrogatorio di convalida dell’arresto davanti al gip dopo gli scontri avvenuti sabato scorso a Roma nel corso della manifestazione no green pass che ha visto anche l’assalto alla sede della Cgil. Il gip Annalisa Marzano si è riservata di decidere. “La ‘trattativa’ fra ‘’ e la Digos per andare verso la sede della Cgil c’è stata, è sicura al centocinquanta per cento. L’interrogatorio è finito da poco, e ormai si tratta di un dato conclamato confermato da tutti gli indagati e, cosa più importante, ...

Advertising

lauraboldrini : L'assalto alla Cgil volutamente permesso? Si rende conto Meloni della gravità delle parole che ha pronunciato in a… - Adnkronos : #ForzaNuova, Taormina e il retroscena sulla protesta #nogreenpass: 'Corteo alla Cgil? C'era accordo con la Digos'. - CarloCalenda : Stiamo perdendo il senso dei fatti e della storia. Condannare le alleanze internazionali di FDI e le violenze di Fo… - kstewjessa394 : RT @flaviabrevi: Ma Signor #Staffelli, se vuole dimostrarci davvero quanto lei sia irriverente deve andare nella sede di Forza Nuova a port… - DeDemunari : RT @lauraboldrini: L'assalto alla Cgil volutamente permesso? Si rende conto Meloni della gravità delle parole che ha pronunciato in aula?… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Nuova

Formiche.net

Altro tema parecchio dibattuto è quello dei partiti neofascisti , con la proposta di sciogliere. Per il 62% il tema dell'antifascismo è ancora attuale ed importante, mentre per il 24% è ...'Eravamo in piazza per protestare contro il Green pass ma non come militanti diperché il movimento non opera più da 20 mesi'. È quanto hanno affermato Giuliano Castellino e Roberto Fiore nel corso degli interrogatori di convalida dell'arresto per gli scontri avvenuti ...Assalto alla CGIL, la difesa di Taormina: "C'era l'ok della Digos". Fiore e Castellino: "In piazza a titolo personale, Forza Nuova non opera più" “Forza Nuova non opera più: eravamo in piazza, ma non ...“Eravamo in piazza per protestare contro l’obbligo di green pass ma non come militanti di Forza Nuova perché il movimento non opera più da venti mesi”. E’ quanto hanno sostenuto Giuliano Castellino e ...