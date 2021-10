Fortnite il Film | rumors parlano di trattative con ex LucasFilm per realizzarlo

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il clamoroso successo mondiale ormai da anni a questa parte di Fornite, quello che resta uno dei videogiochi più giocati negli ultimi anni, starebbe portando alla realizzazione delufficiale dello stesso game., cosa ci aspetta per l’8a stagione? Le anticipazioniDel resto negli ultimi anni abbiamo visto diverse pellicole o serie tv nascere proprio dai videogiochi, e in programma ve ne sono diversi, a cominciare da quello riguardante il capolavoro di Naughty Dog, The Last of Us. Ma veniamo a noi, o meglio, aldi: secondo le ultime info, Epic Games, la software house dello stesso gioco, sarebbe in, e al lavoro vi sarebbe una nuova divisione della stessa Epic dedicata all’entertainment, e che sarebbe guidata da un ex dirigente di Lucas, quella che ...