Ford Focus - Col restyling va a caccia della Golf (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si riaccende la sfida nel segmento C, quello delle medie "categoria Golf", dato a volte per soppiantato, o un pochino oscurato, dalla diffusione delle crossover, ma sempre al centro delle strategie delle Case. Dopo il debutto della nuova Opel Astra (della quale sono stati divulgati anche i listini) arriva il restyling della sua storica rivale, la Ford Focus. Che si rinnova nel look, a partire dal frontale, e anche nelle tecnologie, in particolare dei fari e dell'infotainment. Le novità riguardano l'intera gamma, quindi berlina e station wagon, passando dalla Active, fino ovviamente alla sportiva ST (nelle foto, con carrozzeria in tonalità Mean Green). Sempre più Sync. Le tecnologie di ultima generazione della Focus includono il Sync 4, ...

