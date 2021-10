Flavia Pennetta candidata a entrare nella International Tennis Hall of Fame. Sarebbe la prima italiana (Di giovedì 14 ottobre 2021) Flavia Pennetta è tra i candidati per l’ingresso nella International Tennis Hall of Fame. La vincitrice degli US Open 2015 è stata nominata per quello che Sarebbe un riconoscimento dall’elevatissimo prestigio. Potrebbe diventare la prima Tennista italiana a fare il proprio ingresso tra i più grandi di tutti i tempi. prima di lei, che Sarebbe nel caso la prima donna del Bel Paese, c’erano riusciti soltanto Nicola Pietrangeli nel 1986 e Gianni Clerici nel 2006. La pugliese avrà bisogno del 75% dei consensi da parte di circa 140 persone dell’ITHF Player Voting Group (tra giornalisti, storici, Hall of Fames) per fare ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021)è tra i candidati per l’ingressoof. La vincitrice degli US Open 2015 è stata nominata per quello cheun riconoscimento dall’elevatissimo prestigio. Potrebbe diventare lataa fare il proprio ingresso tra i più grandi di tutti i tempi.di lei, chenel caso ladonna del Bel Paese, c’erano riusciti soltanto Nicola Pietrangeli nel 1986 e Gianni Clerici nel 2006. La pugliese avrà bisogno del 75% dei consensi da parte di circa 140 persone dell’ITHF Player Voting Group (tra giornalisti, storici,ofs) per fare ...

