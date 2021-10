Flash Mob Asi alle vele di Calatrava | Barbaro ‘il più grande spreco ai danni dello sport italiano’

Leggi su italiasera

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Questa mattina un gruppo di dirigenti e atleti dell’Asi, con il Presidente regionale Roberto Cipolletti, ha esposto due striscioni con la scritta ‘Roma e lomeritano rispetto’ sulla recinzione del cantiere delledia Tor Vergata per protestare contro questo sperpero infinito fatto airomano e nazionale e per proporre una soluzione al futuro sindaco di Roma. “Con questa manifestazione in un luogo simboloaivogliamo denunciare la mancanza di programmazione e infine l’abbandono e il menefreghismo delle istituzioni locali”, ha dichiarato Claudio, senatore di Fdi e Presidente di Asi, Associazioni ...