Fitch, rating Italia dipenderà da debito e riforme (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le prospettive del rating sull'Italia dipenderanno dalla sostenibilità del debito e dalla crescita, dove sono "cruciali" le riforme e l'uso dei fondi del recovery. Lo scrive l'agenzia Fitch, che a ...

Fitch prefigura una azione negativa sul rating se gli effetti negativi della pandemia sulla crescita dovessero trascinarsi, o se il Governo "non riuscisse a stabilizzare il debito/Pil oltre il 2021".

La sostenibilita' del debito e' un punto importante di sensibilita' per il rating dell'Italia, come lo e' per tutti i sovrani europei". Il governo italiano guidato da Mario Draghi - aggiunge Fitch -

Fitch rivede al rialzo stima crescita Italia, chiave per sostenere debito Il rafforzamento della crescita economica è la chiave per la sostenibilità delle finanze pubbliche nazionali, debito in testa. Lo si legge in un rapporto dell'agenzia di rating Fitch, che ritocca in ...

Fitch:crescita piu' forte anche dopo rimbalzo chiave per sostenibilita' debito (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ott - La ripresa economica italiana piu' forte del previsto sta migliorando le performance fiscali, tuttavia e' fondamentale garantire che i tassi di cresci ...

