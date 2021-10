Firenze | due gemelli transgender cambiano sesso insieme | primo caso in Italia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Si chiamavano Giulio e Guido, mentre adesso sono Giulia e Gaia. Le gemelle avevano cambiato nome nel giorno del loro diciottesimo compleanno, ma oggi vivrannoun nuovo passo della loro transizione. Hanno 23 anni e si opereranno all'ospedale fiorentino di Careggi per cambiare. Lo riporta il quotidiano Qn spiegando che si tratta delno di due gemellechedopo ilal mondo reso noto il 24 febbraio scorso in Brasile, quando le diciannovenniMayla Phoebe Rezende e Sofia Albuquerck Fereira completarono il percorso con l'intervento, eseguito una a distanza di pochi giorni l'una dall'altra.

