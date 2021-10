Fino all’ultimo battito, trama e anticipazioni della quinta puntata: quando va in onda e cosa succederà (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per una puntata che finisce ci sono sempre due episodi che ci aspettano, altri due imperdibili episodi di Fino all’ultimo battito, la fiction di successo di Rai 1 con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Ma cosa succederà nella quinta puntata? Diego si sposerà con Elena o Cosimo farà, ancora una volta, crollare tutti i suoi piani? Fino all’ultimo battito, anticipazioni quinta puntata 21 ottobre 2021: trama episodi Nella quinta puntata, in onda giovedì 21 ottobre in prima serata su Rai 1 (salvo cambiamenti del palinsesto), Diego verrà prelevato dagli uomini del boss Cosimo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per unache finisce ci sono sempre due episodi che ci aspettano, altri due imperdibili episodi di, la fiction di successo di Rai 1 con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Manella? Diego si sposerà con Elena o Cosimo farà, ancora una volta, crollare tutti i suoi piani?21 ottobre 2021:episodi Nella, ingiovedì 21 ottobre in prima serata su Rai 1 (salvo cambiamenti del palinsesto), Diego verrà prelevato dagli uomini del boss Cosimo ...

Advertising

SaraGama_ITA : Grazie per il sostegno che ci avete dato dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo cercato di regalarvi e regalarci un'i… - emergenzavvf : Fino all’ultimo gradino della controventata, la scala sospesa nel vuoto retta da 4 “venti” (le funi che vincolano)… - redazioneiene : “Io sono libera di cambiare idea fino all’ultimo e dire: non mi va più”. @Elodiedipa #LeIene - lelesamorini : @Virtusbo Brave comunque, siete state in gara fino all'ultimo secondo ?????? - smilypapiking : RT @ComVentotene: Bisogna riconoscere che sono stati coerenti fino all’ultimo. #Alitalia -