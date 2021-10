Fino all’ultimo battito streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata (Di giovedì 14 ottobre 2021) Fino all’ultimo battito streaming e diretta tv: dove vedere la fiction Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Fino all’ultimo battito, serie tv italiana diretta da Cinzia TH Torrini e prodotta da Eliseo Cinema e Rai Fiction con protagonisti Marco Bocci e Violante Placido. “Questa è una serie che si basa sul dubbio, in maniera diretta, ti fa interrogare su temi universali, come il bene e il male – ha detto Bocci -. Pensiamo che il confine sia netto, alle volte agiamo in un modo d’impulso senza valutare le conseguenze. In questo caso se il medico che tradisce l’etica e il giuramento di Ippocrate, è ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021)tv:la fiction Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi, serie tv italianada Cinzia TH Torrini e prodotta da Eliseo Cinema e Rai Fiction con protagonisti Marco Bocci e Violante Placido. “Questa è una serie che si basa sul dubbio, in maniera, ti fa interrogare su temi universali, come il bene e il male – ha detto Bocci -. Pensiamo che il confine sia netto, alle volte agiamo in un modo d’impulso senza valutare le conseguenze. In questo caso se il medico che tradisce l’etica e il giuramento di Ippocrate, è ...

Advertising

SaraGama_ITA : Grazie per il sostegno che ci avete dato dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo cercato di regalarvi e regalarci un'i… - redazioneiene : “Io sono libera di cambiare idea fino all’ultimo e dire: non mi va più”. @Elodiedipa #LeIene - bubinoblog : GUIDA TV 14 OTTOBRE 2021: UN GIOVEDÌ TRA FINO ALL'ULTIMO BATTITO, STAR IN THE STAR, LA GRUBER DA FORMIGLI - GrainSand__Anja : RT @Papryka5: 'E vorrei contare i tuoi capelli, fino all'ultimo, senza sbagliare, e alla fine dire che son belli, e confonderli e ricominci… - silviaballestra : RT @Ste_Mazzu: Per affrontare un periodo tremendo come questo, occorreva un governo politico formato da partiti in sintonia con i ceti più… -