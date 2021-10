Fino all’ultimo battito, stasera 14 ottobre in tv: anticipazioni episodi, cast, location, replica e streaming, prossima puntata (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto pronto per il quarto e imperdibile appuntamento con la fiction di successo di Rai 1 “Fino all’ultimo battito”, serie tv diretta da Cinzia Th Torrini che da settimane sta appassionando i telespettatori. Cosa succederà stasera? Come reagirà Elena dopo che ha visto con i suoi occhi il tradimento del compagno? Fino all’ultimo battito, stasera 14 ottobre in tv: cosa succederà, anticipazioni episodi Il bacio appassionato tra Diego e Rosa non è passato inosservato, Elena ha visto tutto e ha deciso di affrontare il compagno. Diego ammette di aver sbagliato, ma preferisce far credere alla sua futura moglie di aver avuto un momento di debolezza, piuttosto che svelarle l’inferno in cui si trova. Elena, dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto pronto per il quarto e imperdibile appuntamento con la fiction di successo di Rai 1 “”, serie tv diretta da Cinzia Th Torrini che da settimane sta appassionando i telespettatori. Cosa succederà? Come reagirà Elena dopo che ha visto con i suoi occhi il tradimento del compagno?14in tv: cosa succederà,Il bacio appassionato tra Diego e Rosa non è passato inosservato, Elena ha visto tutto e ha deciso di affrontare il compagno. Diego ammette di aver sbagliato, ma preferisce far credere alla sua futura moglie di aver avuto un momento di debolezza, piuttosto che svelarle l’inferno in cui si trova. Elena, dal ...

