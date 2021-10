Fino all’ultimo battito: anticipazioni puntata 21 ottobre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Fino all’ultimo battito: anticipazioni quinta puntata in onda su Rai 1 il prossimo giovedì 21 ottobre 2021 Fino all’ultimo battito: il prossimo giovedì, 21 ottobre 2021, andrà in onda su Rai 1 alle 21:30 la quinta puntata della nuova fiction con Marco Bocci. Ecco cosa succederà al primario Diego Mancuso dopo essere stato ricattato da un noto malvivente locale. Per salvare la vita di suo figlio, Diego è stato messo di fronte ad una scelta etica tra il bene e il male. Scegliendo il male, ha fatto sì che suo figlio subisse il trapianto di cuore necessario alla guarigione, prima di un’altra giovane paziente, Vanessa, che lotta ancora contro la morte. Scoperto tutto, la mafia locale ha iniziato a ... Leggi su zon (Di giovedì 14 ottobre 2021)quintain onda su Rai 1 il prossimo giovedì 212021: il prossimo giovedì, 212021, andrà in onda su Rai 1 alle 21:30 la quintadella nuova fiction con Marco Bocci. Ecco cosa succederà al primario Diego Mancuso dopo essere stato ricattato da un noto malvivente locale. Per salvare la vita di suo figlio, Diego è stato messo di fronte ad una scelta etica tra il bene e il male. Scegliendo il male, ha fatto sì che suo figlio subisse il trapianto di cuore necessario alla guarigione, prima di un’altra giovane paziente, Vanessa, che lotta ancora contro la morte. Scoperto tutto, la mafia locale ha iniziato a ...

