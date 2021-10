Fino all’ultimo battito, anticipazioni: cosa vedremo nel quarto appuntamento in onda su Rai 1 il 14 ottobre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giovedì 14 ottobre 2021 la nuova fiction di casa Rai dal titolo Fino all’ultimo battito, diretta dalla nota regista Cinzia TH Torrini, torna in televisione con il suo doppio episodio che compone il quarto appuntamento stagionale. L’appuntamento fisso del giovedì di Rai1 con Fino all’ultimo battito continuerà a fare compagnia al pubblico nella sua prossima puntata con gli sviluppi della trama che mette sempre più in crisi il dottor Diego Mancini, ormai notoriamente sotto scacco del boss mafioso Cosimo e che ora dovrà affrontare anche una violenta la crisi che mette a serio rischio il suo rapporto con la fidanzata Elena. L’attore Marco Bocci sarà nuovamente al centro della fiction che sta riscuotendo un ottimo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giovedì 142021 la nuova fiction di casa Rai dal titolo, diretta dalla nota regista Cinzia TH Torrini, torna in televisione con il suo doppio episodio che compone ilstagionale. L’fisso del giovedì di Rai1 concontinuerà a fare compagnia al pubblico nella sua prossima puntata con gli sviluppi della trama che mette sempre più in crisi il dottor Diego Mancini, ormai notoriamente sotto scacco del boss mafioso Cosimo e che ora dovrà affrontare anche una violenta la crisi che mette a serio rischio il suo rapporto con la fidanzata Elena. L’attore Marco Bocci sarà nuovamente al centro della fiction che sta riscuotendo un ottimo ...

