Filippo Ganna rinuncia alla Cronometro delle Nazioni: “Ho una costola incrinata”. Testa ai Mondiali su pista (Di giovedì 14 ottobre 2021) Filippo Ganna ha comunicato che non disputerà la Cronometro delle Nazioni in programma domenica 17 ottobre. Il Campione del Mondo delle prove contro il tempo ha rinunciato all’evento a causa di un infortunio. Il piemontese, infatti, è caduto quattro giorni fa e ha una costola incrinata, dunque ha preferito non prendere parte alla competizione prevista in Francia. L’alfiere della Ineos-Grenadiers si sta preparando per i Mondiali di ciclismo su pista, in programma a Roubaix (Francia) dal 20 al 24 ottobre. Il 25enne ha già dato appuntamento all’edizione 2022 della Cronometro delle Nazioni, uno degli ultimi appuntamenti della stagione ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021)ha comunicato che non disputerà lain programma domenica 17 ottobre. Il Campione del Mondoprove contro il tempo hato all’evento a causa di un infortunio. Il piemontese, infatti, è caduto quattro giorni fa e ha una, dunque ha preferito non prendere partecompetizione prevista in Francia. L’alfiere della Ineos-Grenadiers si sta preparando per idi ciclismo su, in programma a Roubaix (Francia) dal 20 al 24 ottobre. Il 25enne ha già dato appuntamento all’edizione 2022 della, uno degli ultimi appuntamenti della stagione ...

Advertising

sportal_it : Filippo Ganna salterà la Crono delle Nazioni: cosa è successo - n_piera : RT @SpazioCiclismo: Tegola per Filippo Ganna, alle prese con una costola incrinata a una settimana dal via dei Mondali su Pista #Roubaix202… - Sport_Fair : Filippo #Ganna non molla! Una costola incrinata preoccupa gli azzuri Ma l'azzurro ce la metterà tutta per esserci… - SpazioCiclismo : Tegola per Filippo Ganna, alle prese con una costola incrinata a una settimana dal via dei Mondali su Pista… - zazoomblog : Cronometro delle Nazioni 2021: startlist programma orari di partenza tv e streaming. C’è Filippo Ganna! -… -