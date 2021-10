Filippo Bisciglia pubblica una foto con l’ex fidanzata conosciuta nella Casa del Grande Fratello: “Quanto ti voglio bene!” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Filippo Bisciglia, nelle sue storie Instagram, ha pubblicato la seguente foto insieme ad una sua ex Simona Salvemini ed ha scritto: “Ebbene si sono passati ben 15 anni ma il bene e l’affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai. Sellerona te vojo troppo bene.” I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello nel 2006. Sono passati molti anni ed in quell’edizione del reality, molti ricorderanno che Filippo non entrò single. Infatti, il conduttore di Temptation Island aveva una relazione con Flora Canto, attuale compagna e futura moglie dell’attore comico Enrico Brignano. Bisciglia, però, si invaghì ed intraprese una relazione con Simona. La Canto venne tradita e lasciata in diretta ... Leggi su isaechia (Di giovedì 14 ottobre 2021), nelle sue storie Instagram, hato la seguenteinsieme ad una sua ex Simona Salvemini ed ha scritto: “Ebbene si sono passati ben 15 anni ma il bene e l’affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai. Sellerona te vojo troppo bene.” I due si sono conosciutidelnel 2006. Sono passati molti anni ed in quell’edizione del reality, molti ricorderanno chenon entrò single. Infatti, il conduttore di Temptation Island aveva una relazione con Flora Canto, attuale compagna e futura moglie dell’attore comico Enrico Brignano., però, si invaghì ed intraprese una relazione con Simona. La Canto venne tradita e lasciata in diretta ...

