Filippo Bisciglia e Simona Salvemini di nuovo insieme: la foto spiazza

Filippo Bisciglia e Simona Salvemini di nuovo insieme: tra i due era nata una storia nella casa del Gf, la nuova foto fa pensare. Filippo Bisciglia e Simona Salvemini di nuovo insieme: i due ex concorrenti del Gf avevano avuto una storia nella Casa poi finita male, eccoli oggi di nuovo vicini. Il loro flirt

sonoounasottona : @justelsp Quì ci voleva Filippo Bisciglia con 'HO UN VIDEO PER TE' - Saimon194 : E niente raghy, siamo qui da ben oltre mezz'ora a vedere questo ipermegavideo che manco Filippo Bisciglia ci avrebb… - annakiara119 : RT @La_Pripra: 'NON HO NESSUN FILMATO PER TE' FILIPPO BISCIGLIA APPROVES. #Amici21 - Pessiolino : RT @La_Pripra: 'NON HO NESSUN FILMATO PER TE' FILIPPO BISCIGLIA APPROVES. #Amici21 - TeamLola_ : RT @La_Pripra: 'NON HO NESSUN FILMATO PER TE' FILIPPO BISCIGLIA APPROVES. #Amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Bisciglia Chi è la compagna di Enrico Brignano, Flora Canto Flora è nata a Roma nel 1983, il successo arriva quando viene presentata come fidanzata dell'ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia. La loro storia finisce dopo due anni e lei viene ...

Honolulu: su Italia 1 la terza puntata del programma di Fatima Trotta e Francesco Mandelli Ed a nulla sono servite nemmeno le ospitate di volti noti della rete come Pintus o Filippo Bisciglia , invitati come guest star ma rimasti solo una mosca bianca in grado di fare simpatia al pubblico. ...

Filippo Bisciglia, l’atroce dramma del presentatore: la dura malattia affrontata CheSuccede Filippo Bisciglia e Simona Salvemini di nuovo insieme: la foto spiazza Filippo Bisciglia e Simona Salvemini di nuovo insieme: tra i due era nata una storia nella casa del Gf, la nuova foto fa pensare.

Temptation Island: Deianira Marzano smaschera Eletti L’opinionista Daianira Marzano ha affermato che Tommaso Eletti potrebbe imbucarsi alle feste, scroccando cene e chiedendo prestiti, ...

