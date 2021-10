FIFA: l’anno prossimo il gioco di calcio potrebbe chiamarsi EA Sports FC (Di giovedì 14 ottobre 2021) A causa di un accordo ancora non raggiunto tra FIFA e EA, l’anno prossimo il famoso simulatore di calcio potrebbe subire una modifica nel nome Fa discutere in questi giorni il probabile mancato accordo tra la casa produttrice di videogiochi EA e la FIFA, il quale comporterebbe all’addio al famoso brand che ha sempre accompagnato da anni l’acclamato simulatore di calcio. Secondo quanto riporta il New York Times, Electronic Arts ha annunciato che il titolo del prossimo anno anziché chiamarsi FIFA 23, quindi, potrebbe essere intitolato EA Sports FC. La casa produttrice non ha nascosto che tutto ciò sarebbe dovuto ad un accordo di licenza che la FIFA vorrebbe rivedere al ... Leggi su zon (Di giovedì 14 ottobre 2021) A causa di un accordo ancora non raggiunto trae EA,il famoso simulatore disubire una modifica nel nome Fa discutere in questi giorni il probabile mancato accordo tra la casa produttrice di videogiochi EA e la, il quale comporterebbe all’addio al famoso brand che ha sempre accompagnato da anni l’acclamato simulatore di. Secondo quanto riporta il New York Times, Electronic Arts ha annunciato che il titolo delanno anziché23, quindi,essere intitolato EAFC. La casa produttrice non ha nascosto che tutto ciò sarebbe dovuto ad un accordo di licenza che lavorrebbe rivedere al ...

