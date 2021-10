FIFA 22 POTM di settembre della Bundesliga: Wirtz – Soluzioni SBC (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ Florian Wirtz il POTM di settembre della Bundesliga, il primo di FIFA22! Il giovane calciatore tedesco del Leverkusen si aggiudicato dunque il premio come calciatore del mese del campionato tedesco Già disponibile su FUT la SBC che permette di ottenere la sua card con valutazione 86 SBC FLORIAN Wirtz POTM di settembre della Bundesliga 2 SBC da completare Bundesliga Requisiti: Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bundesliga Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 75 Premi: x1 PACCHETTO ORO Soluzioni: Clicca sul pulsante e seleziona una delle possibili Soluzioni (N.B. Ognuna delle righe contiene ... Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ Florianildi, il primo di22! Il giovane calciatore tedesco del Leverkusen si aggiudicato dunque il premio come calciatore del mese del campionato tedesco Già disponibile su FUT la SBC che permette di ottenere la sua card con valutazione 86 SBC FLORIANdi2 SBC da completareRequisiti: Min. 1 giocatore/i proveniente/i da:Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 75 Premi: x1 PACCHETTO ORO: Clicca sul pulsante e seleziona una delle possibili(N.B. Ognuna delle righe contiene ...

