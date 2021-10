Fifa 22 cambia nome? Ea Sports e la decisione da un miliardo

Advertising

spaziogames : Utenti console, questa è per voi. #FIFA22 - Diregiovani : Dopo PES, diventato da questa edizione eFootball, anche #FIFA potrebbe presto cambiare nome e la scelta è di natura… - FutXFan : #FIFA22 sarà l'ultimo della serie? Ecco il nome nuovo del simulatore calcistico ???? - zazoomblog : FIFA cambia nome? EA registra un nuovo marchio - #cambia #nome? #registra #nuovo - sportli26181512 : #Marketing #Notizie FIFA cambia nome? EA registra un nuovo marchio: Electronic Arts si sta preparando a cambiare il… -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa cambia

Oggi lachiede 1 miliardo in quattro anni alla Electronic Arts, per una base annua di 250 milioni. Una richiesta che sicuramente non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Non è un mistero ...nome? Secondo le ultime indiscerezioni, il titolo di Electronic Arts potrebbe tramutare il nome in EA Sport FC, e quindi la versione del gioco appena uscito potrebbe essere l'ultima della ...Il primo Title Update per FIFA 22 è stato rilasciato oggi (14 ottobre) per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.La Ea Sports, dipartimento di Electronic Arts, colosso americano nel campo dei videogiochi sportivi, sembra sul punto di una svolta epocale: cambiare nome al loro titolo di punta, il gioco di calcio p ...