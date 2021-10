Festa del cinema di Roma. Si ricomincia: bene! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Buonasera, sono il suo autista, posso salutarlo velocemente, perché ho la macchina in doppia fila?”, ci dice, passandoci avanti (che ridere!), Luca Cordero di Montezemolo, accompagnato dalla figlia Clementina, riferendosi al protagonista della serata: Nico Vascellari. Alla pre-apertura della Festa del cinema di Roma, al via da oggi, l’artista originario di Vittorio Veneto presenta il film “Ionoi” in cui racconta la storia dell’unico tour al mondo di una band – la sua, i Ninos du Brasil - realizzato durante la pandemia: 20 shows in 20 giorni in 20 case diverse attraverso le 20 regioni italiane. Un invito a riflettere su cosa significherà tornare alla normalità che piace molto alla sua compagna Delfina Delettrez Fendi, a Pietro Castellitto, Alessandro Roja, ai gemelli Lorenzo e Andrea Ambrogio (due gran fighi) e a molti altri. Emozionanti ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Buonasera, sono il suo autista, posso salutarlo velocemente, perché ho la macchina in doppia fila?”, ci dice, passandoci avanti (che ridere!), Luca Cordero di Montezemolo, accompagnato dalla figlia Clementina, riferendosi al protagonista della serata: Nico Vascellari. Alla pre-apertura delladeldi, al via da oggi, l’artista originario di Vittorio Veneto presenta il film “Ionoi” in cui racconta la storia dell’unico tour al mondo di una band – la sua, i Ninos du Brasil - realizzato durante la pandemia: 20 shows in 20 giorni in 20 case diverse attraverso le 20 regioni italiane. Un invito a riflettere su cosa significherà tornare alla normalità che piace molto alla sua compagna Delfina Delettrez Fendi, a Pietro Castellitto, Alessandro Roja, ai gemelli Lorenzo e Andrea Ambrogio (due gran fighi) e a molti altri. Emozionanti ...

